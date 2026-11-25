PINZOLO - Sorgerà a Pinzolo, ma sarà provinciale, il Museo dell'emigrazione trentina. Lo ha deliberato venerdì scorso la Giunta provinciale al termine di un percorso lungo ed articolato. La fase operativa è maturata negli ultimi sei mesi, ma del museo dell'emigrazione in Rendena si parla, si discute, si immagina da almeno una trentina d'anni. A lungo si è pensato ad un Museo del molèta in memoria dell'epopea degli arrotini. Cammin facendo, l'idea ha subito un'evoluzione, coinvolgendo tutti i mestieri, considerando che dalle valli del Trentino sono partiti per terre vicine e lontane gli eisenponeri e i parolòti, i cromeri e gli uomini delle roste, i boscaioli e le serve, i gelatai e i minatori. Sono le categorie classiche. Poi c'è una suggestione dei migranti del ventesimo e ventunesimo secolo (nella foto, la coltelleria di Josef Viviani e l'aiutante Deodato Galazzini di Verdesina, a Monaco, nel 1908). Spazio anche all'attore, al musicista famoso, al grafico...

Se già nel 2025 la Provincia ha inserito nel bilancio i soldi per l'istituzione del museo, si deve arrivare al 12 giugno scorso, quando sono stati approvati i criteri e le modalità di attuazione della legge provinciale 12 del 3 novembre 2000, "Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti", individuando nel Comune di Pinzolo l'ente pubblico co-titolare dell'iniziativa e mettendo sul tavolo la somma di 700.000 euro. Il 2 luglio è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni d'interesse a partecipare alla fase di co-progettazione. L'unico soggetto a farsi avanti è stato il Centro Studi judicaria (sede a Tione e operatività su tutto il Trentino sud-occidentale, nei bacini del Sarca e del Chiese), il quale si è proposto come capofila di una rete di partner. Dopo le verifiche burocratiche, fra il 10 settembre e il 9 ottobre si sono svolti i lavori del Tavolo di co-progettazione, al quale erano seduti la Provincia, il Comune di Pinzolo, il Centro Studi Judicaria e i partner che ha coinvolto: Associazione Trentini nel Mondo; Associazione Famiglie Trentine all'estero; Fondazione Museo storico del Trentino; Museo etnografico trentino San Michele; Consorzi Bim Sarca-Mincio-Garda e Chiese; Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e Parco Naturale Adamello Brenta.

Veniamo alla co-progettazione Provincia-Pinzolo. Il motivo è presto detto: il Comune di Pinzolo offre lo spazio in cui verrà allestito il Museo: 400 metri quadrati nel seminterrato sotto il Paladolomiti, un'area libera da pareti tutta da riempire. Lo sarà con la creazione di sette sale più una reception destinate a «contenere una struttura moderna, interattiva e multimediale, tesa a valorizzare sì la memoria storica dei flussi migratori, ma anche a connettersi con le dinamiche della mobilità contemporanea», come si legge nei documenti ufficiali. Il progetto si articola in due fasi. La prima: realizzazione degli interventi edilizio-impiantistici, allestimento espositivo e dotazioni multimediali; la seconda: gestione ordinaria decennale, promozione, apertura al pubblico, programmazione e realizzazione delle attività culturali.

«Si tratta di un progetto impegnativo e ambizioso - commenta il presidente del Centro Studi Giuliano Beltrami - che giunge al termine di un cammino lungo. Proprio nella consapevolezza dell'impegno, abbiamo cercato i partner per avere collaborazioni autorevoli». Perché proprio Judicaria? «Perché il tema dell'emigrazione è nelle nostre corde. Potrei citare due nomi: Angelino Franchini e Basilio Mosca. E poi, leggere la storia partendo dal basso è uno degli imperativi del Centro studi Judicaria fin dalla sua costituzione, 45 anni fa. In questa logica risiedono la ricerca e gli studi inerenti alle comunità judicariensi a partire dalla preistoria per risalire fino ai nostri giorni, cui si sono dedicati i ricercatori e i collaboratori del Centro Studi. Sono nate così pubblicazioni e mostre, accanto ad interviste e video che costituiscono oggi un patrimonio prezioso».

E per il Museo? «Deve essere uno spazio vivo - risponde Beltrami - nel quale inserire testimonianze di emigranti ed ex emigranti. Attingeremo agli archivi dei partner: in primis Musei ed Associazioni. Ho parlato di testimonianze: sono da privilegiare rispetto agli attrezzi e agli oggetti in genere».