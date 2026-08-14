PIEVE TESINO. Torna martedì 18 agosto alle 17 la Lectio degasperiana, giunta alla ventitreesima edizione. Al Centro polifunzionale di Pieve Tesino sarà protagonista Mario Del Pero, storico di origini trentine e professore di Storia internazionale a Sciences Po di Parigi, chiamato ad approfondire il rapporto tra Alcide De Gasperi e gli Stati Uniti d’America.

L’appuntamento cade a 80 anni dal celebre discorso pronunciato da De Gasperi a Parigi il 10 agosto 1946, davanti ai rappresentanti delle potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale. In un momento segnato dall’isolamento internazionale dell’Italia, lo statista trentino chiese «respiro e credito» per la nuova Repubblica. Al termine del suo intervento, il segretario di Stato americano James Byrnes gli si avvicinò per stringergli la mano: un gesto destinato a diventare simbolico nel percorso di riavvicinamento dell’Italia agli Stati Uniti.

La relazione di Mario Del Pero partirà proprio da quella fase per analizzare un legame decisivo nella politica estera italiana del dopoguerra. Il rapporto tra De Gasperi e gli Stati Uniti sarà affrontato anche alla luce delle questioni contemporanee, mettendo in dialogo la storia delle relazioni transatlantiche con le sfide che oggi coinvolgono Italia ed Europa.

La giornata sarà arricchita dalla presentazione di “Icosaedro” di Mario Botta, alla presenza dello stesso autore. L'opera troverà una collocazione permanente nel Giardino d’Europa De Gasperi di Pieve Tesino. Realizzata interamente in legno trentino, nasce nell’ambito del progetto “NODI. Cultura, impresa e design del legno trentino”, promosso dalla Provincia autonoma di Trento e coordinato da Trentino Sviluppo con Trentino Marketing.

La Lectio degasperiana si svolgerà al Centro polifunzionale di Pieve Tesino, in via Gilberto Buffa 1. L’ingresso sarà possibile dalle 15.30. I posti disponibili su prenotazione sono già esauriti: chi ha prenotato dovrà presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio, mentre gli eventuali posti rimasti liberi saranno assegnati al pubblico presente secondo l’ordine di arrivo.

L’incontro potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione. Nei pressi del Centro polifunzionale sarà inoltre disponibile un parcheggio gratuito fino a esaurimento dei posti.