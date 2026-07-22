BASELGA DI PINE’. Una suggestiva passerella affacciata sul Lago di Piné, una splendida cornice di pubblico ed una serata all'insegna dell'eleganza hanno accompagnato la nona edizione di Miss Bar alla Spiaggia, appuntamento simbolo dell'estate trentina inserito nel tour ufficiale di Miss Italia in Trentino Alto Adige, evento promosso da Andrea Dallapiccola, titolare del Bar alla Spiaggia, in collaborazione con Soleo Show.

A condurre la manifestazione è stata Sonia Leonardi, esclusivista regionale di Miss Italia, che ha accompagnato il pubblico e le concorrenti nel corso della serata con la professionalità e l'entusiasmo che contraddistinguono il suo lavoro.

La giornata si era aperta già nel pomeriggio con un momento dedicato alla valorizzazione del territorio. Le concorrenti hanno sfilato a bordo di eleganti auto d'epoca lungo le vie di Baselga di Piné, per poi raggiungere il Lago di Brusago, dove hanno preso parte ad uno shooting fotografico che ha raccontato le bellezze paesaggistiche dell'altopiano.

Grande attenzione è stata riservata anche alla cura dell'immagine delle concorrenti, affidata al team Framesi grazie alla collaborazione con il Salone Prestige di Rita Manuardi di Pergine Valsugana ed il Salone Maison Stile di Irida Diko di Castel Ivano, che hanno valorizzato eleganza e naturalezza delle partecipanti.

Al termine della serata, la giuria ha espresso il verdetto, premiando le sei concorrenti che così accedono alle Finali Regionali.

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A conquistare il titolo di Miss Bar alla Spiaggia 2026 è stata Eleonora Vantini, 18 anni tra poco, di Trento, studentessa del Liceo delle Scienze Umane, che pratica basket a livello agonistico; si distingue per il carattere empatico ed altruista e guarda al futuro con il sogno di studiare Psicologia e di viaggiare. Eleonora, fasciata dal presidente di giuria Claudio Nones, ha ricevuto un gioiello Miluna, messo in palio dalla Gioielleria Iori di Pergine Valsugana, conquistando così l'accesso diretto alle Finali Regionali di Miss Italia.

La fascia di Miss Givova, riservata alla seconda classificata, è stata assegnata a Nives Veneruso, 20 anni, di Cles. Commessa che sogna di realizzarsi nel mondo della moda, diventando stilista, trasformando la propria creatività in una professione.

Il titolo di Miss Framesi, attribuito alla terza classificata, è andato a Giulia Moggiol, 19 anni, di Villa Lagarina. Neo diplomata al Liceo Artistico, pratica pilates e guardando al futuro, sogna di lavorare con i bambini, mettendo a disposizione la propria sensibilità e creatività.

Il quarto posto è stato conquistato da Megg Dogariu, 18 anni, di Bolzano. Studentessa del Liceo Artistico, coltiva la passione per il fitness, che le permette di esprimere la sua determinazione e costanza.

In quinta posizione si è classificata Clarissa Simoni, 18 anni, di Palù di Giovo. Studentessa del Liceo delle Scienze Umane e appassionata di atletica. Il carattere sorridente e la socievolezza la rendono una presenza positiva e coinvolgente.

Sesta classificata è Anastasia Hladyboroda, 20 anni, di Trento. Studentessa di Sociologia ed appassionata di fitness, si distingue per la sua sensibilità, qualità che caratterizza il suo modo di rapportarsi agli altri.

Il titolo di Miss Instagram è stato conquistato da Gioia Dall'Alda, 18 anni, studentessa di giurisprudenza, di Mori.

La vincitrice e le cinque classificate proseguiranno ora il loro percorso nel tour regionale, che farà tappa il 1° agosto a Pergine Valsugana, 5 agosto ad Andalo, 10 agosto a Cavalese, 13 agosto a Fiera di Primiero, 16 agosto a Folgaria e 18 agosto a Cogolo di Pejo, sede della Finalissima Regionale che eleggerà la nuova Miss Trentino-Alto Adige 2026, chiamata a raccogliere il testimone di Chiara Cenci.

Il tour di Miss Italia in Trentino Alto Adige proseguirà con le selezioni provinciali venerdì 24 luglio a Mori, con una serata che segnerà il ritorno del concorso nella cittadina lagarina, impreziosita dalla tradizionale sfilata di moda organizzata coi commercianti locali. A seguire sabato 25 luglio a Pinzolo, domenica 26 luglio a Lavarone e mercoledì 29 luglio a Canazei. Le iscrizioni al concorso restano gratuite e aperte fino a metà agosto per tutte le ragazze di cittadinanza italiana tra i 17 e i 30 anni.