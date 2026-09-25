TRENTO. «Autonomia a parole, rinuncia nei fatti». È l’attacco dei consiglieri provinciali del Partito democratico Paolo Zanella e Michela Calzà alla Giunta Fugatti, accusata di non utilizzare fino in fondo le competenze dell’Autonomia nei settori del commercio, del governo del territorio e dell’ambiente. Zanella e Calzà fanno parte del gruppo del Partito Democratico del Trentino in Consiglio provinciale.

Nel mirino finisce innanzitutto l’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli, per la sottoscrizione della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti sulla rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Per i due esponenti del Pd, pur condividendone gli obiettivi, la Provincia dovrebbe utilizzare direttamente gli strumenti garantiti dall’Autonomia per intervenire sul territorio, anziché affidarsi a iniziative legislative nazionali. Una critica che Zanella e Calzà estendono anche alla questione del bollo auto.

Il secondo fronte riguarda l’assessora all’ambiente Giulia Zanotelli e l'esercizio delle competenze ambientali. I due consiglieri contestano l’accento posto dalla Giunta sulla «semplificazione e sburocratizzazione», sostenendo che questa impostazione rischi, a loro giudizio, di indebolire valutazioni e controlli ambientali. Zanella e Calzà chiedono invece di mettere al centro mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, richiamando anche i tempi di elaborazione del relativo Piano provinciale. Ambiente e agricoltura rientrano nelle deleghe di Zanotelli, mentre Spinelli è assessore allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca.

Da qui l’affondo politico contro il presidente Maurizio Fugatti: secondo Zanella e Calzà, rivendicare l’Autonomia non è sufficiente se le competenze provinciali non vengono poi esercitate attraverso scelte legislative e amministrative specifiche. I due consiglieri chiedono quindi alla Provincia di assumersi maggiormente la responsabilità delle competenze già disponibili e di quelle recentemente acquisite, coinvolgendo le comunità nelle decisioni.