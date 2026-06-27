TRENTO. La Protezione civile del Trentino ha aggiornato l'avviso di allerta meteo valido fino a mercoledì 1° luglio, confermando una fase di caldo intenso seguita da un progressivo peggioramento con temporali anche di forte intensità.

Per le temperature elevate è stata emessa un'allerta arancione (moderata) valida dalle 13 di oggi fino alle 24 di lunedì 29 giugno su tutto il territorio provinciale. Le previsioni indicano valori estremamente elevati, con massime comprese tra 37 e 39 gradi, soprattutto nei fondovalle più bassi, mentre le temperature minime resteranno oltre i 20 gradi, determinando le cosiddette notti tropicali, localmente anche a quote medie.

Per il rischio temporali è invece prevista un'allerta gialla (ordinaria) dalle 12 di domenica 28 giugno fino alle 24 di lunedì 29 giugno. Dalla mezzanotte di martedì l'allerta per il caldo scenderà a livello giallo e rimarrà tale fino alle 24 del 30 giugno, mentre quella per i temporali proseguirà fino alla mezzanotte di mercoledì 1° luglio.

Secondo le previsioni, già nella giornata di oggi, durante le ore più calde, non si esclude lo sviluppo di isolati temporali stazionari. Da domenica pomeriggio il graduale cedimento dell'alta pressione favorirà la formazione di temporali isolati o sparsi, localmente anche molto intensi, soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Mercoledì 1° luglio è infine previsto il transito di una perturbazione con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da un sensibile calo delle temperature.

La Protezione civile invita la popolazione, in particolare anziani e persone fragili, a limitare le uscite nelle ore più calde, bere abbondantemente, evitare sforzi fisici, indossare abiti leggeri e prestare attenzione alle persone più vulnerabili. In caso di temporali, si raccomanda di evitare corsi d'acqua, sottopassi e aree a rischio allagamento, di mettere in sicurezza gli oggetti esposti al vento e di non sostare sotto alberi, impalcature o strutture instabili.