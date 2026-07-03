TRENTO. Il primo fine settimana di luglio sarà caratterizzato da tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutto il Trentino. Secondo le previsioni di Meteotrentino, le Alpi saranno interessate da miti correnti nordoccidentali, che manterranno il clima estivo ma senza eccessi di caldo e con una buona ventilazione, soprattutto in quota.

Per sabato 4 luglio è attesa una giornata molto soleggiata, con soltanto una limitata attività cumuliforme in prossimità dei rilievi durante le ore più calde. Le temperature resteranno pressoché stazionarie: a Trento sono previste minime di 17 gradi e massime di 32 gradi, mentre a Cavalese si toccheranno i 27 gradi e sulla Paganella i 20 gradi. In quota soffieranno venti moderati nordoccidentali, mentre nelle valli prevarrà il consueto regime di brezza.

Anche domenica 5 luglio il tempo rimarrà soleggiato, con qualche nube in sviluppo sui rilievi nel pomeriggio ma senza fenomeni significativi. Le temperature subiranno una lieve flessione, con massime di 31 gradi a Trento, mentre i venti nordoccidentali potranno risultare moderati o localmente forti alle quote più elevate. Lo zero termico si abbasserà gradualmente fino a circa 3.700 metri.

La tendenza indica il proseguimento del tempo stabile anche lunedì, con sole e temporanei annuvolamenti. Martedì è invece previsto un aumento della variabilità, con schiarite alternate ad annuvolamenti e la possibilità di rovesci o temporali locali, mentre mercoledì dovrebbe tornare a prevalere il sole con qualche nube passeggera.