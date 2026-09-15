CAREZZA. Un weekend di relax tra le Dolomiti altoatesine per Federica Brignone, che ha scelto il Moseralm Dolomiti Hideaway di Nova Levante per una pausa lontano dagli impegni sportivi. La campionessa italiana di sci alpino, doppia medaglia d’oro alle Olimpiadi di Cortina, ha condiviso sui social alcuni momenti della sua vacanza, accompagnandoli con il messaggio: «Easy girlz weekend!».

La sciatrice valdostana ha pubblicato una foto con indosso un abito tradizionale altoatesino, insieme ad altre donne, mostrando il lato più leggero e personale del soggiorno in Alto Adige. Un’occasione per godersi il territorio, le tradizioni locali e l’atmosfera delle montagne.

In un altro scatto Brignone appare durante un momento di relax al sole con un’amica, lontana dalle piste e dalla tensione delle gare. A catturare l’attenzione dei suoi follower anche una frase dedicata al recupero fisico: «E primi passi sulla zampa nuova!».

Un modo ironico e affettuoso per raccontare il percorso dopo il grave infortunio subito nella scorsa stagione, che l’ha costretta a fermarsi e ad affrontare la riabilitazione. La campionessa continua così il suo cammino verso il ritorno alla piena attività agonistica.

Per Federica Brignone l’Alto Adige si conferma quindi anche un luogo di benessere e recupero, tra natura, amicizie e nuovi passi verso il futuro.