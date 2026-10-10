PHOTO
ROMA. Restano stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli per una grave insufficienza respiratoria provocata da una polmonite. Il nuovo bollettino medico segnala un miglioramento del quadro polmonare e della microembolia, ma il critico d'arte ha dovuto sottoporsi a un intervento di tracheostomia percutanea.
A rendere necessaria la procedura è stata l'impossibilità, al momento, di interrompere il supporto ventilatorio. Lo precisano i medici del Gemelli nel secondo aggiornamento ufficiale diffuso dall'inizio del ricovero. Nonostante i progressi registrati, Sgarbi continua dunque ad avere bisogno dell'assistenza respiratoria.