TRENTO. Più di una donna su quattro (il 25,5%) deve fare i conti con un partner che pretende di sapere come vengono spesi i soldi da lei guadagnati. Nel 20% dei casi, invece, l'uomo prende decisioni finanziarie rilevanti senza coinvolgerla. È quanto emerge da una ricerca dell'Università di Trento, condotta nell'ambito del progetto «6 di Più - Educazione finanziaria per la parità e l'inclusione», che ha indagato le dinamiche della vulnerabilità e della dipendenza economica.

Il controllo si estende anche alla sfera professionale: il 6,5% delle intervistate riferisce che il partner le ha chiesto di lasciare il lavoro, mentre il 3,5% segnala comportamenti che le impediscono di recarsi sul posto di lavoro. Secondo lo studio dell'ateneo di Trento, inoltre, il 27,7% delle donne delega ad altri, prevalentemente al partner, le decisioni sul denaro che guadagna. Il 17,8% non risponde alla domanda, un silenzio che potrebbe riflettere il tabù culturale legato al denaro e ai rapporti di potere nella coppia.

A pesare è anche la percezione delle proprie capacità. Nonostante conoscenze finanziarie paragonabili a quelle degli uomini, le donne tendono a sottovalutarsi: sette su dieci considerano la finanza complicata e confusa, contro cinque uomini su dieci. Su questo fronte interviene il progetto promosso dal Fondo Filantropico Bruno Frizzera e realizzato dalla Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio, in collaborazione con il Fondo Filantropico Italiano e il Dipartimento di Economia e Management dell'ateneo trentino.

Tra il 2024 e il 2026 il percorso formativo ha coinvolto oltre 800 persone e più di 30 realtà territoriali, contribuendo a rafforzare la sicurezza delle partecipanti nella gestione delle proprie risorse economiche. L'esperienza maturata in Trentino sarà ora estesa a livello nazionale attraverso una seconda edizione del progetto, adattata alle esigenze dei diversi territori.