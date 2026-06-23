TRENTO. La Protezione civile, emettendo una allerta gialla, lo aveva messo in conto: con il gran caldo di questi giorni, i temporali, anche violenti, sono molti probabili nel pomeriggio e in serata.

E così è stato in valle dell'Adige e a Trento, dove stasera sono caduti chicchi di grandine di circa un centimetro, attorno alle 22.

Vento e pioggia hanno provocato la caduta di numero rami dagli alberi della città.

Un fenomeno, spiega il meteorologo Gianni Poletti, che rientra nella tipica dinamica dei temporali estivi che in questi giorni stanno interessando il Trentino.

Le celle temporalesche si formano infatti nel tardo pomeriggio e in serata quando il flusso da nord incontra l'aria più calda e umida presente nei fondovalle. L'aria calda tende a salire rapidamente, condensando e favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali che possono intensificarsi in breve tempo, talvolta accompagnati da grandine.

Secondo le previsioni, la situazione resterà simile almeno fino a venerdì, con temporali più probabili nelle ore tardo pomeridiane e serali, soprattutto nelle zone meridionali del Trentino. Nel fine settimana è invece atteso un deciso rinforzo dell'alta pressione, con giornate più stabili e temperature in ulteriore aumento.