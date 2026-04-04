ARCO. È di una sola persona intossicata, e non di due come emerso inizialmente, il bilancio dell’incendio sviluppatosi oggi, 4 aprile, nella frazione arcense di Vignole, non lontano dall’hotel Everest.



Si tratta di un uomo di 89 anni residente nell’abitazione interessata dal rogo, che ha riportato sintomi da intossicazione da fumo. L’anziano è stato assistito dal personale sanitario e affidato alle cure dell’ambulanza: le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.



L’incendio ha provocato gravi danni all’edificio, tanto che la sindaca di Arco, Arianna Fiorio, ha dichiarato l’inagibilità della struttura. A rendere più complesse le operazioni di spegnimento anche la presenza di una notevole quantità di legna all’interno dell’abitazione.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arco, supportati dai colleghi di Riva del Garda, insieme ai carabinieri e al personale di Trentino Emergenza. Le operazioni si sono concentrate sul contenimento delle fiamme e sulla messa in sicurezza dell’area, con ripercussioni anche sul traffico lungo la vicina statale della Maza, parzialmente occupata dai mezzi di soccorso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.