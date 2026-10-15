TRENTO. Sarà una sfida tra due liste a decidere il futuro della Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento. L’assemblea provinciale elettiva è convocata per venerdì 6 novembre alle 19.30, all’Auditorium S. Orsola di Ciré, per eleggere il comitato di presidenza che guiderà l’organizzazione per i prossimi cinque anni.

A cercare la riconferma è l’attuale presidente Luigi Maturi, che si presenta insieme ai vicepresidenti uscenti Corrado Asson e Daniele Postal. Una candidatura nel segno della continuità, con la riproposizione della squadra che ha guidato la Federazione nell’ultimo mandato.

A sfidare il gruppo uscente sarà Denis Dall’Alda, comandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Fiavè. La sua lista propone come aspiranti vicepresidenti Oscar Betta, ispettore dell’Unione di Cles, e Francesca Roccabruna, comandante del Corpo di Vattaro.

L’appuntamento del 6 novembre sarà dunque decisivo per il rinnovo dei vertici della Federazione provinciale. Sarà l’assemblea elettiva a scegliere tra le due squadre e ad affidare al nuovo comitato di presidenza la guida dell’organizzazione per il prossimo quinquennio.