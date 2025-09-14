COMANDO:

  • Comandante: Alessio Giovanaz
  • Vicecomandante: Andrea Tonidandel

VIGILI:

  • Andrea Binanti
  • Marino Clementel
  • Tommaso Endrizzi
  • Filippo Maffezzoni
  • Cesare Martinatti
  • Lorenzo Martinatti
  • Marco Martinatti
  • Camillo Mattarelli
  • Massimo Mattarelli
  • Aurora Moraschini
  • Renzo Mottes
  • Renzo Luigi Mottes
  • Alex Pallanch
  • Davide Pallanch
  • Elia Pallanch
  • Filippo Pallanch
  • Floriano Pallanch
  • Giordano Pallanch
  • Giorgio Pallanch
  • Paolo Pallanch
  • Tiziana Pallanch
  • Adriano Perlot
  • Nicola Perlot
  • Marco Perlot
  • Gianluca Romeri
  • Cristian Tavernaro
  • Cesare Tonidandel
  • Claudio Tonidandel
  • Danilo Tonidandel
  • Antonio Vivari
  • Gualtiero Enzo Vivari
  • Renato Vivari
  • Nicola Webber

ALLIEVI:

  • Aurora Endrizzi
  • Samuel Moraschini
  • Jacopo Sartori