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COMANDO:
- Comandante: Alessio Giovanaz
- Vicecomandante: Andrea Tonidandel
VIGILI:
- Andrea Binanti
- Marino Clementel
- Tommaso Endrizzi
- Filippo Maffezzoni
- Cesare Martinatti
- Lorenzo Martinatti
- Marco Martinatti
- Camillo Mattarelli
- Massimo Mattarelli
- Aurora Moraschini
- Renzo Mottes
- Renzo Luigi Mottes
- Alex Pallanch
- Davide Pallanch
- Elia Pallanch
- Filippo Pallanch
- Floriano Pallanch
- Giordano Pallanch
- Giorgio Pallanch
- Paolo Pallanch
- Tiziana Pallanch
- Adriano Perlot
- Nicola Perlot
- Marco Perlot
- Gianluca Romeri
- Cristian Tavernaro
- Cesare Tonidandel
- Claudio Tonidandel
- Danilo Tonidandel
- Antonio Vivari
- Gualtiero Enzo Vivari
- Renato Vivari
- Nicola Webber
ALLIEVI:
- Aurora Endrizzi
- Samuel Moraschini
- Jacopo Sartori