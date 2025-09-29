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Ecco l'elenco separato per categoria:
COMANDANTE • Lorenzo Tabarelli
VICE COMANDANTE • Adriano Tamè
CAPO PLOTONE • Dario Erlicher
CAPO SQUADRA • Daniele Eccher • Marco Malfatti • Mattia Pancheri • Giacomo Tavonatti
VIGILE • Francesco Brentari • Simone Erlicher • Danilo Erlicher • Manuel Erlicher • Giuseppe Erlicher • Stefano Erlicher • Ugo Inama • Marco Andres Inama • Guido Leonardelli • Francesco Leonardelli • Mauro Malfatti • Simone Malfatti • Moreno Marinconz • Luca Orsingher • Marco Pancheri • Nicola Pancheri • Patrik Rizzardi • Emanuele Rizzardi • Stefano Sbop • Enzo Sicher • Claudio Sicher • Gabriel Sicher • Marco Stancher • Alessio Tavonatti
VIGILE DI COMPLEMENTO • Francesco Borz • Davide Malfatti • Mario Marinconz
VIGILE ONORARIO • Tullio Erlicher • Vittorio Leonardelli • Giovanni Malfatti • Claudio Widmann