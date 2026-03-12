ROMA. Via libera definitivo al declassamento dello stato di protezione del lupo: L’ok è arrivato ieri, a palazzo Madama, con l’approvazione definitiva in Senato della cosiddetta “legge di delegazione europea”, che recepisce in blocco tutte le direttive e i regolamenti Ue che devono essere armonizzati con il nostro ordinamento.

La legge è passata con 78 voti a favore, 2 contrari e 57 astenuti, ed ora è in attesa di pubblicazione.

Che cosa succede ora? Non sarà un libera tutti per la caccia al lupo, che passa da essere una specie “rigorosamente protetta” a una specie “protetta”.

Questo significa che vengono attenuati i vincoli alle amministrazioni locali che intendano mettere in atto dei paini di contenimento.

Nella presentazione del provvedimento si leggeva che l’obiettivo era quello di avere «una gestione più flessibile delle popolazioni di lupi nel loro territorio, che potrebbe includere anche prelievi e interventi di contenimento controllato, sempre nel rispetto dello stato di conservazione soddisfacente della specie».