MERANO. Paura nella mattinata di oggi, martedì 30 giugno, lungo la MeBo, dove è stata segnalata un'auto contromano nel tratto compreso tra Merano e Lagundo. Secondo le prime informazioni, il veicolo sarebbe stato avvistato sulla carreggiata in direzione sud mentre procedeva verso nord, mettendo a rischio gli automobilisti in transito.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto è stata inviata una pattuglia della polizia per intercettare il mezzo e ripristinare le condizioni di sicurezza. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'episodio né è stato chiarito se il veicolo sia già stato fermato.