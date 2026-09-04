RIVA DEL GARDA. 30 anni di storia, impegno, iniziative ed amore per il territorio, un anniversario importante per il Gruppo Iniziative Varone, che nel fine settimana da oggi 4 a domenica 6 settembre invita tutti a festeggiare al parco del Pernone alla classica sagra della lumaca.



Si tratta di una tradizione che continua, di un appuntamento che profuma di festa, musica e buona cucina. Ma attenzione: non si mangiano solo lumache, in tavola si potranno trovare anche puntine, goulash, carne salada e tante altre specialità per accontentare tutti i palati. Ed in più musica e spettacoli tutte le sere, con attività ed intrattenimento nei pomeriggi di sabato e domenica. Tre giorni per stare insieme, divertirsi e mangiare bene. Venerdì e sabato la cucina è aperta a cena, domenica a pranzo e cena.



Per l’occasione è allestita una piccola mostra fotografica e documentaria con immagini e testimonianze che ripercorrono la storia dell’associazione e alcuni dei momenti più significativi di questi trent’anni: “Un viaggio nel passato per ricordare da dove si è partiti, quanta è la strada percorsa e, soprattutto, per festeggiare insieme tutto quello che ancora ci aspetta!”.



Il programma

Venerdì 4 settembre: alle 19: apertura della cucina, alle 20: esibizione di ballo Arco Iris Dance; alle 21: musica con Dj Giuspe



Sabato 5 settembre: dalle 15.30 alle 18.30: sport in compagnia (torneo di monivolley a cura della Pallavolo C9 e torneo di bocce a cura dell'Unione Bocciofila Riva). Alle 18.30: apertura della cucina; alle 20: esibizione di ballo con Fantasy Dance e Butterfly Dance; alle 21: musica con Dj Carlito.



Domenica 6 settembre: dalle 11 alle 14: apertura cucina; alle 14.30: tombola organizzata dalla cooperativa Eliodoro; dalle 16 alle 18.30: laboratorio creativo con materiali di riciclo a cura dell’associazione V.I.A. Alle 18.30: riapertura della cucina; alle 20.30: musica con The Moonlive.



L’evento è a cura dell’ Ufficio Attività Economiche, Sport, Turismo e Manifestazioni, che si occupa degli interventi a favore dello sviluppo commerciale, industriale, artigianale, agricolo, occupazionale e promuove le attività sportive e turistiche. C.L.