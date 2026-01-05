TRENTO. Scompiglio ieri mattina a Verla di Giovo, dove un uomo durante la celebrazione della messa domenicale, ha fatto irruzione in chiesa proferendo imprecazioni e scagliandosi contro il presepe e altre statue e ornamenti presenti nella parrocchiale.In particolare sono stati danneggiati la statua del Bambinello oltre a quella della madonna presente in questo caso in un'edicola sacra all'esterno della chiesa.

Il protagonista dell'irruzione in chiesa e dei vandalismi è una persona del posto, già nota per le sue fragilità e che da tempo viene seguita con la maggiore comprensione possibile anche dalla comunità dei compaesani. Purtroppo però in occasione della mattinata di ieri il suo comportamento è andato decisamente oltre le righe non solo con i danneggiamenti, ma anche con pesanti insulti rivolti ai presenti.

Una situazione che ha comprensibilmente suscitato disapprovazione anche da parte di numerosi residenti e fedeli che ora chiedono alle istituzioni, a partire dall'amministrazione comunale di Giovo, di potersi attivare affinché l'uomo possa contare sul supporto di figure che siano in grado di seguirne un percorso che gli permetta di non rappresentare più un pericolo per sé e per gli altri.