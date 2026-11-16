TRENTO. Aveva urgenza di ristrutturare un immobile in Valsugana, composto da due appartamenti, per il figlio che, proprietario insieme alla madre, aveva bisogno di un proprio spazio vista l'imminente nascita di un bimbo. Così la donna, una sessantenne trentina, si è rivolta al titolare di una ditta di costruzioni, tramite un conoscente. Era il 2022, quando la signora entrò in contatto per la prima volta con l'imprenditore, un 44enne laziale, ora finito a processo per truffa. Il quale, ripercorrendo gli atti, sarebbe riuscito a farsi consegnare dalla cliente più di 30mila euro, suddivisi in tre diverse tranche, senza mai realizzare i lavori promessi.

Il caso è emerso grazie alla denuncia della 60enne che a un certo punto sio è accorta del raggiro. Una truffa che si va ad aggiungere alla lunga lista di quelle compiute con analoghe modalità sfruttando il Superbonus 110%. In questo caso specifico, però, la ditta aveva promesso l'ottenimento del bonus ristrutturazioni, agevolazioni fiscali del 50%, di cui secondo l'accordo, si sarebbero occupati direttamente i tecnici della ditta, senza far gravare tali impegni burocratici direttamente sui clienti. Incentivata quindi anche da questo aspetto, la donna si era fidata, arrivando a stipulare un contratto.

Stando alle ricostruzioni dell'accusa, il 44enne, sempre in giacca e cravatta, insisteva nel presentarsi direttamente a casa della vittima per gli incontri, e mai quindi nella sede della sua ditta. Dopo aver più volte ribadito la sua professionalità, avendo alle spalle 15 anni di attività nel settore, l'uomo avrebbe quindi garantito velocità negli interventi di ristrutturazione e nella buona riuscita dei lavori. Accentando subito preventivo e condizioni, la donna quindi ha versato un primo acconto per far cominciare i lavori, con un bonifico pari a 10.312,50 euro, seguito da un altro della stessa cifra. E ancora un terzo. Per un totale di 30.937,50 euro.

Ma - sempre secondo la procura - nulla sarebbe mai partito. Il cantiere era sempre fermo. Nel frattempo, il titolare della ditta - scoperto essere poi al vertice di più imprese - aveva creato anche una chat su Whatsapp per tenere aggiornati i suoi clienti sul proseguo dei lavori. E soprattutto per rassicurare mamma e figlio ogni qualvolta veniva presentata una lamentela, non vedendo mai operai nel cantiere. Ad eccezione di qualche «sopralluogo» e di piccole opere di demolizione portate a termine in uno o due giorni.

Finché la stessa ditta, in uno dei messaggi, non ha comunicato la ripresa dei lavori entro una data e una durata mai concordati. La donna, capendo di essere stata raggirata, ha quindi presentato querela alla Guardia di finanza. La procura di Trento, aperto un fascicolo a carico dell'uomo, ha poi presentato una richiesta di archiviazione. Dopo aver rigettato l'istanza, il gip ha deciso di disporre l'imputazione coatta e mandare avanti il procedimento. Tradotto: ordinando alla procura di formulare l'imputazione ed esercitare l'azione penale.

L'imputato, rinviato a giudizio e difeso dall'avvocato Matteo Pallanch, sta affrontando la fase dibattimentale. Al momento sono in corso le trattative per il risarcimento della cliente, parte civile nel procedimento, assistita dall'avvocato Claudio Tasin. Che peraltro non risulta essere l'unica ad aver denunciato, essendo stato registrato anche un altro caso. F.C.