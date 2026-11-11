TRENTO. Domenica 15 novembre 2026 la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Trento e Bassano del Grappa sarà sospesa dalle 9 alle 15 per consentire lavori di manutenzione straordinaria lungo la linea della Valsugana.

Durante le sei ore di interruzione, i treni cancellati saranno sostituiti da autobus. I viaggiatori dovranno quindi utilizzare i mezzi su strada per gli spostamenti interessati dai lavori.

Gli orari dei bus sostitutivi potranno subire variazioni in base alle condizioni del traffico stradale. È dunque possibile che i tempi di percorrenza risultino diversi rispetto a quelli del normale servizio ferroviario.

A bordo degli autobus non sarà consentito trasportare biciclette né mezzi di micromobilità elettrica, come monopattini, monowheel e hoverboard. Non saranno inoltre ammessi animali di grossa taglia, mentre sarà sempre garantito l’accesso ai cani da assistenza.

A seguire le corse sostitutive.



