TRENTO. Cambia la viabilità sulla statale 47 della Valsugana per l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione della galleria Crozi 1. Da lunedì 21 settembre scatteranno nuove limitazioni destinate ad avere conseguenze sulla circolazione: Crozi 1, in direzione Pergine Valsugana, resterà percorribile su una sola corsia fino alla fine del 2027, mentre per il traffico leggero sarà possibile utilizzare anche il vecchio tracciato della statale già impiegato durante i precedenti cantieri.

Le modifiche interesseranno anche la galleria Crozi 2, in direzione Trento. A partire dal 21 settembre, esclusivamente nelle giornate in cui saranno eseguite le lavorazioni più delicate, il tunnel sarà completamente chiuso dalle 23 alle 3 del mattino successivo. Il provvedimento è necessario per consentire lo scavo dei tre bypass di collegamento tra le due gallerie, operazione che prevede anche l'impiego di prodotti pirotecnici esplosivi. Durante le chiusure il traffico sarà deviato all'uscita di Civezzano attraverso le provinciali 171 e 176. Dalle 3 alle 6 la galleria tornerà percorribile su una corsia, mentre dalle 6 saranno nuovamente disponibili entrambe.

L'intervento più consistente riguarda Crozi 1, per un tratto di poco superiore al chilometro. Dopo il consolidamento della volta già effettuato, il progetto comprende il rinforzo attraverso chiodature e iniezioni, la realizzazione dei tre bypass verso Crozi 2 e di una piazzola di sosta, oltre all'adeguamento delle altezze previste dal Codice della strada. Saranno inoltre rifatti impianti, impermeabilizzazione e rivestimento in calcestruzzo. Durante il giorno potranno verificarsi anche chiusure temporanee di una corsia, fuori dagli orari di punta, per consentire l'ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere.

L'opera ha un costo complessivo di 16,9 milioni di euro, dei quali circa 1,78 milioni destinati agli oneri per la sicurezza, e un tempo di realizzazione previsto dal progetto di 900 giorni. L'impresa esecutrice è il raggruppamento formato da Consorzio Stabile Medil Scpa e Cmc Spa. Responsabile unico del procedimento è Carlo Benigni, progettista Roberto Boller, direttore dei lavori Alessandro Pinamonti e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Marco Valentini.