LEVICO TERME. Nuove modifiche alla viabilità sulla SS 47 della Valsugana per consentire i lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia in località Barco.

Tra le 20.00 di giovedì 23 luglio e le 5.00 di venerdì 24 luglio, il traffico in direzione Trento sarà deviato sulla SP 228 di Levico e Novaledo a partire dallo svincolo per Levico-Barco, al chilometro 105+900.

Per ridurre i disagi alla circolazione, resterà invece aperta la carreggiata in direzione Padova, dove sarà comunque in vigore il limite massimo di 50 chilometri orari e il divieto di sorpasso.

Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica di cantiere, a moderare la velocità e a guidare con prudenza per garantire la sicurezza sia degli utenti della strada sia degli operatori impegnati nei lavori.