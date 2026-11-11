TRENTO. Il completamento della Valdastico Nord resta una priorità per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione Veneto. Dopo l’intesa sul tracciato del nuovo tratto autostradale dell’A31, le due amministrazioni lavorano con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a un piano di finanziamento dell’opera.

Lo ribadiscono in una nota congiunta il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che accolgono con favore la conferma dell’interesse del ministero per il collegamento autostradale.

«Accogliamo con favore le parole del MIT. Il completamento della Valdastico rimane una priorità. Insieme al Ministero, proseguiamo il lavoro per definire un piano di finanziamento. Parliamo di un’infrastruttura attesa da tempo dal tessuto imprenditoriale e sociale dei nostri territori, così come dai rappresentanti dei diversi settori economici. La conferma che arriva da Roma, a riconoscimento dell’importanza strategica dell’opera non solo per il Veneto e il Trentino, ma per l’intero Paese, ci incoraggia a proseguire con determinazione lungo il percorso già avviato», dichiarano Fugatti e Stefani.

Il prossimo passaggio è quindi la copertura finanziaria del progetto. Trentino e Veneto hanno già trovato l’accordo sul tracciato, ma la nota dei due presidenti non indica l’ammontare delle risorse necessarie né i tempi per l’avvio dei lavori.