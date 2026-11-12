VICENZA. Il futuro della Valdastico Nord torna a preoccupare il mondo produttivo vicentino. Dopo l’accordo tra Regione Veneto e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare l’affidamento in house della concessione autostradale Brescia-Padova, Confartigianato Vicenza e Confindustria Vicenza temono che il prolungamento della A31 verso il Trentino possa restare escluso dal piano economico-finanziario della nuova concessione.

A esprimere la preoccupazione sono i presidenti Gianluca Cavion e Barbara Beltrame Giacomello. «Apprendiamo con interesse dell’accordo raggiunto tra Regione Veneto e Mit per avviare il percorso di affidamento in house della concessione autostradale Brescia-Padova. Non possiamo tuttavia nascondere la nostra forte preoccupazione per le notizie secondo le quali il prolungamento della Valdastico Nord potrebbe non trovare spazio nel piano economico-finanziario della nuova concessione», dichiarano congiuntamente.

Per Cavion si tratta di «un’infrastruttura che il territorio vicentino attende da decenni», strategica per le imprese e per i collegamenti tra l’area bassanese, la Pedemontana e il Trentino. «Non vorremmo che, proprio nel momento in cui si definisce il futuro della concessione autostradale, venissero meno le condizioni economiche e finanziarie necessarie per tradurre quegli impegni in realtà», avverte.

Secondo Beltrame Giacomello la questione centrale riguarda le risorse e le scadenze: «Se l’opera non dovesse essere compresa nel piano economico-finanziario della nuova concessione, con quali risorse, attraverso quali strumenti e soprattutto con quali tempi se ne intende garantire la realizzazione?». È una domanda alla quale, sottolinea la presidente di Confindustria Vicenza, il mondo produttivo e il territorio chiedono una risposta precisa.