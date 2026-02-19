TRENTO. Le forti nevicate accompagnate da venti da forti a tempestosi hanno causato un netto aumento del pericolo valanghe sulle montagne del Trentino Alto Adige. Secondo il bollettino transfrontaliero dell'Euregio, in quasi tutto il territorio vige attualmente il grado 4 di 5 (forte). Una corrente da sud porterà in queste ore ulteriori 15-30 centimetri di neve fresca.

Il vento in quota provocherà un intenso trasporto della neve farinosa, creando, oltre il limite del bosco, nuovi accumuli da vento in tutte le esposizioni, particolarmente instabili e inclini al distacco. La neve fresca e i lastroni da vento poggiano su uno strato di neve vecchia debole, specialmente sui versanti occidentali, settentrionali e orientali. Sono previsti distacchi spontanei e, in alcuni casi, valanghe di grandi dimensioni.

Le condizioni per lo scialpinismo risultano estremamente pericolose: è necessaria la massima prudenza e si raccomanda caldamente di evitare i pendii ripidi con pendenza superiore ai 30 gradi. Nelle condizioni attuali, le valanghe possono essere provocate anche a distanza. Nel complesso, la situazione valanghiva rimane estremamente tesa e richiede grande cautela nei terreni non battuti.