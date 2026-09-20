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BRAIES. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Gottfried Dieter Meyer, il turista tedesco di 69 anni del quale non si avevano più notizie da venerdì. L’escursionista è stato ritrovato morto nel pomeriggio nella zona di malga Foresta, in Val di Braies.
A individuare il corpo è stato l’equipaggio dell’elicottero Pelikan 2, impegnato in un volo di perlustrazione con a bordo anche un tecnico del soccorso alpino. La salma si trovava all’interno di una gola, in un punto situato poco oltre il territorio comunale di Braies e già nel comune di Marebbe.
La conferma del ritrovamento è arrivata dal Soccorso Alpino dell’Alta Pusteria, impegnato nelle operazioni di ricerca. Una volta raggiunto il luogo nel quale si trovava il sessantanovenne, i soccorritori hanno quindi provveduto al recupero della salma.