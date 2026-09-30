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TRENTO. L’Università di Trento si conferma nella fascia tra il 351° e il 375° posto nella nuova edizione del Times Higher Education World University Rankings. L’ateneo trentino mantiene dunque stabile la propria posizione nella graduatoria internazionale delle università.
A dominare la classifica è ancora l’Università di Oxford, nel Regno Unito, che conserva il primo posto per l’undicesimo anno consecutivo. L’ateneo britannico ha preceduto di misura il Massachusetts Institute of Technology (Mit) degli Stati Uniti.
Tra gli atenei italiani, il risultato migliore è quello dell’Università di Bologna, che si piazza al 111° posto. Seguono la Sapienza di Roma e la Normale di Pisa, entrambe al 147° posto. Trento si colloca invece nella fascia 351-375, confermando il risultato precedente.
Stabile anche la vicina Libera Università di Bolzano, che figura nella fascia compresa tra il 401° e il 450° posto. Nella graduatoria internazionale, dunque, l’Università di Trento mantiene una posizione più avanzata rispetto all’ateneo altoatesino.