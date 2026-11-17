TRENTO. Dimezzare entro il 2030 le emissioni rispetto ai livelli del 2022 e migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Sono alcuni degli obiettivi dell'Università di Trento, che oggi, martedì 17 novembre, ha presentato il suo primo bilancio di sostenibilità, un documento con oltre cento indicatori che fotografa l'impatto economico, sociale e ambientale dell'ateneo.

Il rapporto, disponibile sul portale dell'Università, evidenzia un valore economico attratto di 278,8 milioni di euro, di cui l'86,5% viene ridistribuito. «Questo è il nostro primo bilancio di sostenibilità, ma certamente non è il primo anno in cui ci impegniamo sulla sostenibilità in generale», ha spiegato il rettore Flavio Deflorian.

«Fare un bilancio significa mettersi in gioco, perché nei bilanci vengono fuori le cose che vanno e le cose che non vanno. La sostenibilità deve essere un approccio che noi applichiamo a tutto, che indirizza tutto ciò che noi facciamo», ha aggiunto Deflorian, sottolineando il valore del documento come strumento di valutazione delle attività universitarie.

Il direttore generale Alex Pellacani ha precisato che «non è un'azione di marketing, ma un'azione che ha richiesto una riflessione interna legata agli Sdgs», gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ha inoltre ricordato il contributo dell'associazione universitaria Clima 3T. Sul fronte ambientale, Marco Dorigatti, dirigente della direzione Patrimonio immobiliare, ha indicato tra le priorità il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici universitari.