MILANO MARITTIMA. Una bambina austriaca di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, con il supporto del Nucleo investigativo di Ravenna. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Angela Scorza, che dovrà ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina dell'Hotel Continental. L'uomo si sarebbe allontanato per raggiungere la camera, lasciando la figlia ad attenderlo. In quei pochi minuti la piccola sarebbe finita in acqua.

Gli investigatori stanno ora verificando ogni aspetto della vicenda, compresa la presenza della madre al momento dell'incidente e la posizione del bagnino in servizio, per accertare eventuali responsabilità.