TRENTO. Un dolce natalizio per regalare una speranza di vita a chi combatte contro una malattia del sangue. Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 torna «Un panettone per la Vita», la campagna di Admo Trentino che coinvolgerà oltre 80 piazze della provincia, mobilitando più di 200 volontarie e volontari.

Il ricavato dell'iniziativa sarà interamente devoluto a sostegno degli enti impegnati nella donazione e nel trapianto di midollo osseo, che per molti pazienti rappresenta l'unica possibilità di guarigione.

A testimoniare l'importanza della donazione è la storia di Mattia Pellegrini, oggi volontario dell'associazione. «In cinque mesi eravamo passati dalla felicità del matrimonio ad una camera sterile», racconta. Grazie alla generosità di un donatore, oggi Mattia ha 46 anni ed è diventato papà.

«Ogni anno, la mia famiglia ed io festeggiamo due compleanni: il giorno in cui sono nato ed il giorno del trapianto, giorno della mia rinascita, grazie al donatore che mi ha ridato la vita».

La campagna è anche un'occasione per sensibilizzare i giovani. Possono candidarsi a diventare donatori di midollo osseole persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con un peso superiore ai 50 chili e in assenza di patologie importanti e permanenti, previa verifica dell'idoneità.