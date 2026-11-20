TRENTO. Madonna di Campiglio è prima per maturità digitale tra le destinazioni alpine esaminate dall’Alp Tech Maturity Index. Con una media di 83 punti, la località trentina ha ottenuto il punteggio più alto in quattro dei cinque indicatori. Lo studio, condotto da Progetto Turismo con il supporto dell’Università di Trento, è stato presentato al Muse nella prima giornata della Borsa internazionale del turismo montano, davanti a circa 200 operatori del settore.

Al secondo posto c’è Livigno, con 76 punti e il miglior risultato per la sostenibilità. Seguono Castelrotto con 69 punti, Cortina d’Ampezzo con 64 e Courmayeur con 61.

L’analisi presentata a Trento prende in esame la copertura di rete, la banda larga e l’uso di sensori, i servizi a disposizione dei visitatori sullo smartphone e la presenza e la reputazione delle località sul web. Lo studio considera anche come le destinazioni usano i dati, per esempio quelli sugli acquisti con carta, e in quali casi i servizi digitali possono sostituire strumenti cartacei come le mappe dei sentieri.

La 27ª Borsa internazionale del turismo montano, organizzata da Confesercenti del Trentino, ha riunito al Muse di Trento oltre 400 partecipanti provenienti da Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Valle d’Aosta, Toscana e Sicilia. Le dirette su YouTube hanno superato le 2.000 visualizzazioni.