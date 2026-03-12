TRENTO. Cinque offerte per l’appalto da oltre 12,5 milioni di euro relativo agli impianti tecnologici della nuova galleria del collegamento San Giovanni-Cretaccio, nell’ambito dell’opera Loppio-Busa. La prima seduta di gara si è svolta negli uffici di Apac e ha registrato la partecipazione di cinque concorrenti interessati alla realizzazione dei sistemi di illuminazione a led, ventilazione e antincendio del nuovo tunnel.

La procedura è stata poi sospesa in attesa della nomina della commissione tecnica chiamata a valutare le proposte presentate. Si tratta di un passaggio decisivo per l’assegnazione di un appalto considerato strategico, perché destinato a completare la dotazione impiantistica della galleria, con particolare attenzione agli standard di sicurezza e alla gestione tecnologica dell’infrastruttura.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha sottolineato l’interesse mostrato dagli operatori economici per una gara rilevante, che si affianca alla parte di costruzione stradale. L’obiettivo, ha evidenziato, è quello di dotare al meglio la nuova galleria sotto il profilo della sicurezza e dell’efficienza degli impianti.

L’intervento sugli impianti completa l’appalto principale, identificato come S 815 UF2, dal valore complessivo di circa 85 milioni di euro al netto degli oneri fiscali e delle somme a disposizione. Il cantiere del tunnel risulta attualmente arrivato al 90% di avanzamento, con conclusione dei lavori prevista nel corso del 2026 e successiva apertura al traffico. L’importo a base d’asta per gli impianti è pari a 12.529.434,83 euro.