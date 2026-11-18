BRENNERO. Gli operai impegnati sul versante austriaco della Galleria di Base del Brennero rompono il silenzio e denunciano pressioni lavorative, turni massacranti e carenze nelle condizioni di sicurezza. A raccogliere le loro testimonianze è il quotidiano austriaco Tiroler Tageszeitung, che riporta le preoccupazioni di chi lavora quotidianamente nel cantiere della grande opera ferroviaria transfrontaliera.

Le denunce arrivano a poche settimane dall'ultimo incidente mortale, avvenuto il 2 novembre 2026, quando un operaio di 48 anni ha perso la vita. Con questa tragedia è salito a sei il numero delle vittime registrate nei cantieri sul versante tirolese della galleria. Una situazione che ha riacceso il dibattito sulle condizioni di lavoro e sulle misure adottate per garantire la sicurezza degli addetti.

Già dopo l'ultimo incidente, il segretario generale della Fillea/Cgil dell'Alto Adige, Marco Nardini, aveva indicato nei ritmi e nei carichi di lavoro una delle principali cause dei gravi incidenti, chiedendo con forza che anche nei lotti austriaci venissero immediatamente applicati turni standard di otto ore giornaliere.

Ora sono gli stessi lavoratori a raccontare quanto accadrebbe all'interno dei cantieri. «È all'ordine del giorno, ad esempio, il mancato rispetto degli orari di lavoro. Per lo più gli addetti devono lavorare per dodici ore di fila senza una pausa vera e propria», denuncia un operaio intervistato dalla Tiroler Tageszeitung. Una testimonianza che solleva nuovi interrogativi sull'organizzazione dei turni e sul rispetto delle condizioni di sicurezza.

Sulla vicenda interviene anche la Kpö, il Partito Comunista d'Austria, attraverso la sezione di Innsbruck, che da tempo richiama l'attenzione sulle presunte carenze nei cantieri. Il partito chiede uno stop temporaneo dei lavori, almeno fino a quando tutte le criticità segnalate in materia di sicurezza non saranno state verificate e risolte.

Non si è fatta attendere la risposta di Bbt, la società responsabile della realizzazione della Galleria di Base del Brennero. «La sicurezza e la protezione di tutte le persone che lavorano alla costruzione della Galleria di Base del Brennero hanno la massima priorità. Le accuse sollevate vengono prese molto sul serio», si legge in una nota della società.