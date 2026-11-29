TRENTO. Un'unica guida per le équipe di chirurgia oncologica ginecologica degli ospedali di Trento e Bolzano, sul modello della collaborazione già prevista per la chirurgia pediatrica. È la proposta avanzata da ORA! Trentino-Alto Adige dopo le notizie sulla presunta sospensione degli interventi al Santa Chiara per la temporanea assenza dell'unico medico che li eseguiva.

Secondo i dati del Programma nazionale esiti, citati dal movimento, nel 2024 sono stati effettuati 16 interventi per tumore dell'ovaio a Trento e 18 a Bolzano. Entrambe le strutture sono dunque sotto la soglia indicata di almeno 20 operazioni all'anno, che verrebbe invece superata mettendo insieme l'attività dei due ospedali.

«Se la notizia è confermata, il problema non è un medico assente: è un servizio costruito su una persona sola. Concentrare la chirurgia oncologica a Trento è giusto, ma un polo che si ferma per un'assenza non è un polo», osserva Davide Pellegrini, coordinatore del gruppo sanità regionale di ORA!.

Il movimento chiede alla Giunta provinciale di garantire la presenza di almeno due chirurghi per ogni alta specialità concentrata in un unico ospedale, predisponendo un piano pubblico per assicurare la continuità delle prestazioni anche in caso di assenze.

Alle Province di Trento e Bolzano viene inoltre proposto di estendere l'accordo sanitario sottoscritto nel 2022 alla chirurgia oncologica ginecologica, individuando un unico responsabile per le due équipe e affidando alle Aziende sanitarie l'organizzazione della presa in carico, delle prenotazioni e del trasporto delle pazienti.

«Concentrare sì, ma su un'équipe, non su una persona», conclude Pellegrini.