TRENTO. La prevenzione del tumore al seno torna al centro dell’attenzione in Trentino con la campagna Nastro Rosa, promossa da Lilt e Lotus - Oltre il Tumore al seno. Un mese di iniziative che punta a sensibilizzare sulla diagnosi precoce, ma anche a rafforzare la rete di sostegno per le persone che stanno affrontando la malattia e per i loro familiari.

A presentare la campagna è stato l’assessore provinciale alla Salute Mario Tonina, che ha sottolineato come il messaggio del Nastro Rosa non debba essere legato soltanto al mese di ottobre. «La prevenzione – ha evidenziato – deve diventare un impegno che ci accompagni durante tutto l’anno».

Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente tra le donne in Italia e rappresenta circa il 30% delle diagnosi oncologiche femminili. La diagnosi precoce può incidere in modo significativo sulle possibilità di cura: per le forme individuate precocemente, secondo i dati riportati dalla Provincia, la sopravvivenza supera il 90-95%, mentre quella netta a cinque anni dalla diagnosi si attesta all’88%.

In Trentino il mese di ottobre sarà quindi accompagnato da visite senologiche gratuite organizzate dalla Lilt nelle proprie sedi provinciali e rivolte alle donne tra i 20 e i 49 anni che non rientrano nei programmi di screening. L’obiettivo è favorire la conoscenza dei segnali a cui prestare attenzione e promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute del seno.

La campagna coincide inoltre con il 25° anniversario dello screening mammografico in Trentino. In collaborazione con l’Unità operativa di Senologia clinica e Screening di Asuit, Lilt organizza incontri informativi con gli esperti in sei località che in passato hanno ospitato le sedi dello screening: Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Rovereto e Tione.

Accanto alla prevenzione, il programma guarda anche alla fase successiva alla diagnosi. Lilt offre durante tutto l’anno servizi rivolti a pazienti e familiari, dalla riabilitazione fisioterapica al trattamento del linfedema, dal sostegno psicologico alla consulenza alimentare, fino ai servizi di estetica, agopuntura e alla distribuzione di parrucche e copricapo.

Nel 2026 è stato inoltre realizzato un nuovo spazio all’interno della Senologia clinica e dello Screening mammografico dedicato alla comunicazione tra medico e paziente, pensato in particolare per accompagnare i momenti più delicati legati alla diagnosi.

Anche Lotus rinnova il proprio impegno con un calendario di appuntamenti distribuiti sul territorio. Tra gli eventi in programma ci sono lo spettacolo teatrale «Se.No», il 3 ottobre a Mezzolombardo e il 17 ottobre a Vattaro, il Bra Day sulla ricostruzione mammaria il 7 ottobre a Trento e il Trekking Rosa alla Tagliata del Ponale il 10 ottobre.

Il programma proseguirà con il laboratorio di arte terapia «Trasformare nel colore», il 25 ottobre a Ponte Arche, e con l’appuntamento dei «Giovedì di Lotus» dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e medicina, previsto il 29 ottobre a Palazzo Trentini.

Per Tonina, prevenzione significa anche partecipazione e responsabilità collettiva: aderire agli screening, incoraggiare una persona vicina a sottoporsi a un controllo e sostenere le realtà impegnate sul territorio sono, secondo l’assessore, azioni che contribuiscono alla salute della comunità.