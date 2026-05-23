TRENTO. Nell'ambito dei servizi di prevenzione disposti in occasione del Festival dell'Economia, il Questore di Trento ha emesso ieri 4 Fogli di Via da Trento a carico di altrettanti soggetti, già noti alle Forze dell'ordine, in quanto resisi responsabili di truffe, con il metodo del falso "maresciallo/avvocato". A farne le spese uomini e donne anziani, ai quali sono stati sottratti, rispettivamente, contanti per un valore complessivo di 64.000 Euro; monili per un valore complessivo di 100.000 Euro e, ancora, banconote e monili per un valore complessivo di oltre 5.450 Euro. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'intervento degli operatori della Squadra Mobile ha consentito di bloccare in flagranza i malviventi e di restituire la refurtiva alla vittima. I responsabili ora non potranno fare ritorno nel comune di Trento salvo incorrere in problemi con la legge. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione - comunica la Questura di Trento in una nota - il Questore ha altresì emesso due provvedimenti di Divieto di accesso ai Centri Urbani e un Avviso Orale. In particolare, uno di questi era stato denunciato dalla locale Polfer poiché, dopo aver causato disordini lungo la tratta ferroviaria, aveva opposto resistenza al personale intervenuto scagliando contro di loro bottiglie di vetro. I soggetti colpiti dal provvedimento non potranno accedere per anni uno nelle aree interne infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aereoportuali, di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, delle relative pertinenze e alle zone cittadine di particolare rilevanza, identificate con apposito regolamento di Polizia urbana. (ANSA). VAL