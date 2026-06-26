BOLZANO. I condomini versavano regolarmente le quote convinti che sarebbero servite a pagare fornitori, bollette e spese condominiali. Secondo quanto emerso, invece, il denaro finiva direttamente nelle tasche dell'amministratrice di condominio.

Protagonista della vicenda è una 60enne di Bolzano, accusata di essersi appropriata di circa un milione di euro nell'arco di una decina d'anni. I soldi sarebbero stati sottratti dalle casse di almeno sei o sette condomini amministrati tra Bolzano, Carezza e la Val di Fassa.

L'ammanco sarebbe emerso quando alcuni condomini hanno iniziato a riscontrare pagamenti non effettuati e conti che non tornavano. Da lì sono partiti gli accertamenti, che avrebbero fatto emergere un sistema di appropriazioni indebite ripetute nel tempo.

Nel frattempo la donna si è resa irreperibile, mentre i condomini si trovano ora a fare i conti con un pesante danno economico.