TRENTO. Ha violato il divieto di avvicinamento all’ex fidanzata ed è stato arrestato in flagranza dalla Squadra Mobile della Questura di Trento. Protagonista un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, già gravato da numerosi precedenti per reati legati agli stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona.

Il provvedimento cautelare era stato disposto nell’ambito di un procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di Trento. Dopo l’arresto si è svolta l’udienza di convalida, al termine della quale l’autorità giudiziaria ha confermato il fermo e disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

In un distinto intervento, la Polizia di Stato ha individuato un altro cittadino straniero irregolare in Italia, con diversi precedenti di polizia, tra cui lesioni ai danni di personale sanitario e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine degli accertamenti sono state avviate le procedure per il rimpatrio.

L’uomo è stato accompagnato in aeroporto e imbarcato sul primo volo disponibile verso il Paese di provenienza, sotto scorta del personale della Questura di Trento. Per quanto riguarda il cittadino arrestato, resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.