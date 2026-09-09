TRENTO. Andare a scuola a piedi, raggiungere il lavoro in bicicletta, scoprire la città camminando e conoscere autobus elettrici e a biometano. Dal 16 al 22 settembre Trento aderisce alla Settimana europea della mobilità, quest’anno dedicata alla “mobilità per tutti”: accessibile, sostenibile, inclusiva e sicura. Un programma di sette giorni rivolto a bambini, lavoratori, famiglie e anziani per promuovere alternative all’automobile.

Per i più piccoli torna il Piedibus, con gli alunni di alcune scuole primarie accompagnati dai volontari lungo il percorso casa-scuola. Lunedì 21 settembre la primaria De Gaspari organizzerà inoltre una festa in via Zandonai, chiusa al traffico. Spazio anche alla sicurezza: il 16 e 17 settembre la Polizia locale Trento-Monte Bondone sarà presente con stand dedicati alle regole per muoversi correttamente in bicicletta.

Giovedì 17 torna invece “Al lavoro in bicicletta”: dalle 7 alle 10 saranno monitorati gli spostamenti effettuati a piedi, in bici o con mezzi di micromobilità. I dati serviranno a stilare una classifica di aziende, enti e istituti più virtuosi. Tre check point saranno allestiti sulle ciclabili cittadine, mentre in piazza Dante Trentino Trasporti esporrà autobus elettrici e mezzi alimentati a biometano.

Il fine settimana sarà dedicato soprattutto a passeggiate e pedalate. Sabato 19 sono in programma il BiblioTrekking tra le biblioteche universitarie e la Passeggiata del benessere fino a Villa Sant’Ignazio. Domenica 20, dalle 9, torna infine Trento in bici, pedalata collettiva tra centro, parchi e luoghi simbolo della città. Per partecipare dai tre anni in su è prevista l’iscrizione; il costo è di 5 euro, mentre fino ai due anni la partecipazione è gratuita.