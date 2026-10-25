TRENTO. Troppa criminalità, degrado e disagi per i clienti: AcliViaggi lascia la zona della Portela e trasferisce l’agenzia da via Roma 6 a via San Giovanni Bosco 26, dove saranno riuniti anche gli altri servizi Acli. Una scelta che riaccende l’allarme sicurezza in una delle zone più problematiche del centro di Trento.

Dopo la disdetta, una trentina di esercenti ha inviato un nuovo esposto al sindaco, alla Commissaria del Governo e al questore, denunciando spaccio e consumo di stupefacenti alla luce del sole, microcriminalità e danneggiamenti tra via Roma, via Torre Vanga, via Prepositura, piazza Santa Maria Maggiore e piazza della Portela.

I commercianti chiedono più pattugliamenti, controlli più stringenti su esercizi pubblici e plateatici, oltre a interventi straordinari di pulizia. Il timore è che altri negozi decidano di abbandonare la zona.