TRENTO. Alla vista della polizia avrebbero tentato di darsi alla fuga, gettando alcuni involucri nel torrente Fersina. La fuga, però, è durata poco. Due giovani stranieri di 25 e 22 anni sono stati arrestati ieri dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di martedì 8 settembre durante uno dei servizi di controllo del territorio delle Volanti. I poliziotti hanno intercettato i due uomini che, secondo quanto ricostruito dalla Questura, avrebbero cercato di sottrarsi al controllo, liberandosi contemporaneamente di alcuni involucri lanciati nel Fersina.

Una volta bloccati i due giovani, gli agenti sono riusciti a recuperare quanto era stato gettato nel torrente. All'interno degli involucri sono stati trovati panetti di hashish per un peso complessivo di circa mezzo chilo. Sequestrati anche 120 euro in contanti e due telefoni cellulari.

I due, che secondo la polizia risultano avere precedenti per reati legati agli stupefacenti, contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, sono stati condotti nel carcere di Trento a disposizione dell'autorità giudiziaria. La loro responsabilità penale dovrà essere accertata definitivamente nel corso del procedimento.