TRENTO. Allarme nella serata di oggi, 16 febbraio, per un camper in fiamme nel parcheggio adibito a questo tipo di mezzi, nella zona del Bici Grill a Trento sud. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata poco dopo le 21 quando alcuni passanti hanno notato le alte fiamme e la colonna di fumo nero.



Immediatamente sul posto si sono portati i vigili del fuoco del corpo permanente di Trento per domare le fiamme. Che nel frattempo, però, avevano distrutto il veicolo lasciato parcheggiato. Fortunatamente non è stato necessario chiamare i soccorsi sanitari, non essendo state coinvolte persone.



Danni molto ingenti sono stati registrati sia dal camper, andato completamente a fuoco e ora inutilizzabile, e da un’auto in sosta, parcheggiata accanto. Sono state chiamate anche le forze dell’ordine che si sono portate sul luogo del rogo per la ricostruzione della dinamica e capire se ci possa essere stato il dolo o meno.