TRENTO. Nelle prime ore della mattinata di oggi, 19 gennaio, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è scattata dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, che indicava la presenza di due persone intente a rovistare all’interno di un camper parcheggiato lungo corso degli Alpini.

All’arrivo della pattuglia, i militari hanno individuato i due soggetti ancora all’interno del veicolo. Uno è stato bloccato sul posto, mentre il complice è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. L’intervento rapido ha consentito di mettere in sicurezza l’area e avviare immediatamente gli accertamenti di rito.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella disponibilità del fermato due paia di occhiali da sole e un navigatore satellitare, risultati sottratti poco prima dal camper, oltre a circa 16 grammi di hashish. L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di un coltello con lama di circa 10 centimetri, circostanza che ha comportato anche il deferimento per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Al termine delle formalità, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Proseguono le indagini per identificare il complice e verificare eventuali ulteriori responsabilità.