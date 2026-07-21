TRENTO. Un uomo senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento con l'accusa di rapina impropria al termine di un intervento effettuato nel pomeriggio di sabato 18 luglio in un esercizio commerciale di via delle Orfane.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo si sarebbe impossessato di uno spazzolino elettrico senza pagarlo. La direttrice del punto vendita, accortasi del furto, ha immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza 112 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Nel tentativo di garantirsi la fuga, il presunto responsabile avrebbe quindi minacciato di morte la direttrice del negozio, facendo così degenerare il furto in una presunta rapina impropria.

La pattuglia della Radiomobile è arrivata rapidamente sul posto, riuscendo a bloccare l'uomo e a interrompere la sua condotta. Al termine degli accertamenti, il sospettato è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria e accompagnato alla Casa circondariale di Trento, dove è stato messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.