TRENTO. Ha rubato una giacca in un negozio di abbigliamento di via Manci e, scoperto, ha minacciato il commesso per assicurarsi la fuga. Per questo un uomo è stato arrestato per rapina impropria dai carabinieri della sezione Radiomobile di Trento nella serata di ieri, 4 novembre.

A far scattare l’intervento è stata una chiamata al 112. Un dipendente aveva notato l’uomo mentre portava via un capo del valore di circa 120 euro; vistosi scoperto, il ladro ha minacciato più volte l’addetto alle vendite prima di allontanarsi.

I militari, arrivati subito sul posto, lo hanno rintracciato a breve distanza dal negozio. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato portato nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Trento, a disposizione dell’autorità giudiziaria.