TRENTO. Rifiuti, roulotte danneggiate, vestiti e barbecue sparsi nell’area camper di piazzale Zuffo. È la situazione segnalata dal consigliere comunale Daniele Demattè, di Fratelli d’Italia, che ha depositato una domanda di attualità rivolta al sindaco.

Secondo Demattè, l’area in questo periodo ha una capienza ridotta, ma potrebbe comunque ospitare alcuni camper di turisti in visita a Trento per le festività natalizie. Il consigliere definisce la situazione che ha segnalato un «accampamento abusivo».

Nella sua segnalazione, Demattè riferisce che alcuni visitatori, una volta arrivati, rinunciano a fermarsi oppure scelgono di parcheggiare sul lato opposto del piazzale Zuffo, lontano dall’area riservata ai camper.

Il consigliere chiede al sindaco di Trento se ritenga che le condizioni dell’area di sosta siano adeguate all’immagine che la città vuole offrire ai visitatori con «Trento città del Natale».