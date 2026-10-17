TRENTO. Una settimana di confronto tra sistemi giudiziari europei, con incontri istituzionali, partecipazione alle udienze e approfondimenti sulle procedure italiane. Si è concluso al Tribunale ordinario di Trento il programma di scambio che ha visto protagonisti quattro magistrati provenienti da Romania, Bulgaria, Francia e Polonia, ospitati nell'ambito delle iniziative promosse dalla Rete giudiziaria di formazione europea (Ejtn).

Durante il soggiorno, la delegazione ha incontrato i vertici degli uffici giudiziari trentini, tra cui il presidente del Tribunale Luciano Spina e la procuratrice della Repubblica Claudia Danelon. I magistrati stranieri hanno preso parte ad attività formative e assistito a udienze civili e penali, approfondendo l'organizzazione della giustizia italiana e le modalità operative adottate negli uffici giudiziari.

Particolare attenzione è stata dedicata al funzionamento del processo civile telematico, uno degli strumenti utilizzati per la gestione digitale delle procedure giudiziarie. Il confronto ha consentito ai partecipanti di esaminare le differenze tra i rispettivi ordinamenti e di condividere esperienze professionali, nell'ottica di una maggiore collaborazione tra le istituzioni giudiziarie dei Paesi europei.

Il programma si è concluso con una visita alla Casa circondariale di Trento, dove i quattro magistrati hanno potuto conoscere i progetti rieducativi e lavorativi attivati all'interno dell'istituto penitenziario. L'iniziativa si inserisce nel percorso di cooperazione promosso dalla rete europea, con l'obiettivo di rafforzare una cultura giudiziaria comune e favorire lo scambio di conoscenze tra magistrati di diversi Paesi.