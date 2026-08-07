TRENTO. Quasi quattro chili di hashish nascosti in un’auto a noleggio e due arresti nel giro di poche ore. È il bilancio dei controlli effettuati tra la serata di ieri, 6 agosto, e la notte dai carabinieri della Compagnia di Trento.

Il primo intervento è scattato nei pressi del casello autostradale di Trento Nord, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile ha fermato un’auto a noleggio guidata da un cinquantenne residente fuori provincia. Gli accertamenti hanno spinto i militari ad approfondire il controllo e a perquisire il veicolo.

All’interno dell’auto sono stati trovati 12 panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi 4 chilogrammi. La droga è stata sequestrata e il cinquantenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato quindi portato nel carcere di Spini di Gardolo.

Il secondo arresto è avvenuto poche ore più tardi lungo corso degli Alpini, dove un’altra pattuglia della Radiomobile ha controllato un cittadino marocchino di 26 anni. Dalla verifica nelle banche dati delle forze dell’ordine è emerso che il giovane era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per ricettazione e furto.

Anche per il ventiseienne sono quindi scattate le manette. Al termine degli accertamenti è stato accompagnato nel carcere di Spini di Gardolo. I due interventi rientrano nell’attività di controllo del territorio condotta quotidianamente dai carabinieri del capoluogo.