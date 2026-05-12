TRENTO. La città si prepara a finire sotto i riflettori internazionali grazie a Netflix. Ad annunciarlo è stato il sindaco Franco Ianeselli, che con un post pubblicato su Instagram ha ricordato come Trento sia stata scelta come set per alcune riprese della seconda stagione della serie “The Four Seasons”, in uscita sulla piattaforma streaming dal prossimo 28 maggio.

Nel messaggio social, il primo cittadino ha richiamato le settimane in cui il centro storico si era trasformato in un grande set cinematografico durante il periodo dei Mercatini di Natale. Telecamere, troupe e attrezzature avevano attirato la curiosità di residenti e turisti, mentre diverse zone della città ospitavano le riprese della produzione internazionale.

Ianeselli ha sottolineato come la nuova stagione della serie rappresenti un’importante vetrina per il territorio trentino, definendo Trento una città “bella, accogliente e autentica”. Un’occasione che potrebbe portare ulteriore visibilità turistica grazie alla diffusione globale della piattaforma Netflix.

Nel post non è mancato un ringraziamento alla Trentino Film Commission e alle realtà locali che hanno collaborato alla realizzazione delle riprese, contribuendo all’organizzazione della produzione e alla gestione logistica durante le settimane di lavorazione in città.