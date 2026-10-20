TRENTO. Come temuto nelle scorse ore, anche a Trento prende il via la protesta degli studenti. Qualche decina di ragazzi si stanno radunando in piazza Venezia, dando inizio a una mobilitazione che arriva dopo le tensioni e gli episodi di violenza registrati nei giorni scorsi a Roma e Milano. Tra i partecipanti si notano anche persone con il passamontagna e il volto coperto.

Il concentramento è in corso nel centro cittadino, dove continua l'afflusso dei manifestanti. La polizia, presente nella zona, per il momento osserva la situazione a distanza, senza intervenire. L'attenzione è rivolta soprattutto all'evoluzione della protesta e all'eventuale formazione di un corteo.

La mobilitazione studentesca arriva in un clima di particolare attenzione dopo quanto accaduto nelle altre città italiane. Al momento, sulla base delle prime informazioni disponibili, tutto si sta svolgendo in tranquillità, ma la situazione resta in evoluzione.

L'auspicio è che la manifestazione possa svolgersi pacificamente, consentendo agli studenti di esprimere le proprie rivendicazioni senza che si ripetano gli episodi di violenza registrati altrove.